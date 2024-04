„Kedves Esztergomiak! Elérkezett az a pillanat, amikor a nagyszabású járdaprogramnak az első két utcája a kivitelezés szakaszába ért. Ez az Irinyi és az Irányi utcának a járdáit érinti és nem állunk meg, folytatjuk, ahogy megígértük!" – jelentette be közösségi oldalán Hernádi Ádám, a város polgármestere, aki a napokban a beruházás helyszínéről videóval jelentkezett. Az első két utca az Irinyi és az Irányi utca, ahol megkezdték a járdafelújítást, a felvételen az is látható, hogy munkagépekkel bontották el régi járdákat. A bejegyzés alatt többen is köszönetüket fejezték ki a beruházás iránt, a járdaprogram pedig hozzájárul ahhoz, hogy a város még élhetőbb legyen.

A járdaprogrammal újabb fontos beruházások kezdődtek Esztergomban.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Hernádi Ádám egyébként még február elején közölte a közösségi oldalán, hogy elfogadták a város 2024-es költségvetését, ami lehetővé tette a járdaprogram elindítását. Akkor azt írta, hogy az idei évben fel fogják újítani a Kiss János vezérezredes út, az Irinyi utca, az Irányi Dániel utca, a Damjanich út postánál lévő szakaszának, a Kis-Duna sétány Lőrinc utca és Pór Antal tér közötti szakaszának járdáját, valamint megkezdik a járdaépítés tervezését a Csenkei út és Szamárhegy környékén is.