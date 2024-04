A hét ingatlana 41 perce

Ingatlanajánló: Gyönyörű telek, jó áron? Mutatjuk Vértesszőlős legjobb vételét!

Ha olyan helyen pihennéd ki a napi rohanást, ami még szinte háborítatlan, akkor ajánljuk, hogy Vértesszőlősön nézz körül. Ez a 820 négyzetméteres telek, most 6,2 millióért a sajátod, ha pedig kevesseled a teret, a szomszédos telek is megvehető. A terület vélhetően a jövőben sokszorosát éri majd, így befektetésnek is kiváló. Ne habozz, jó üzlet!

“Lélegzetelállító panorámával, gyönyörű telek Vértesszőlősön 6,2 MA Gerecse legszebb pontján, Kovácshegyi dűlőn, csodás érintetlen környezetben, mégis 2-3 percre a település központjától vásárolhatja meg álmai telkét. Kiválóan alkalmas befektetési célra is. A település terjeszkedési terve miatt. Természetesen saját célra is, hétvégi teleknek, vagy akár csodás otthon kialakítására elvonulva a zajos városi élettől. Egymás mellett három 1000 négyzetméteres telek eladó, így akár nagyobb területté is alakítható, nagyobb beépítési százalék lehetőséggel. A telekhez vezető úthálózat kiépítése megkezdődött. Áram a telekhatáron. A környéken a telkeket folyamatosan vásárolják, ne maradjon le róla, hívjon azonnal! A kedvező árat rövid ideig tudjuk tartani!”[...]

További remek lehetőségeket keressen az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában, javítás nélkül közöljük.



