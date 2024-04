Újabb részletek derültek ki a komáromi akkumulátorgyárban március 31-én történtekről. Aznap fejfájásos panaszok miatt vittek kórházba nyolc dolgozót, de mindegyiküket hazaküldték a kivizsgálás után. A cég belső vizsgálatot is indított. Az SK On Hungary Kft. most közleményben tudatta az MTI-vel, miért kellett nyolc alkalmazottat kórházba szállítani. Nem volt veszélyes anyag a levegőben.

Súlyos baleset

10 órája

Megtudtuk, hogy vannak a tatai mentőbaleset sérült mentősei. Mint arról a baleset után azonnal beszámoltunk, balesetet szenvedett egy mentőautó március 22-én, péntek délután. Az Almási utca és a Bacsó Béla út kereszteződésénél gyalogost gázolt egy autós, ehhez a balesethez riasztották a tatabányai mentősöket, végül azonban az ő életüket kellett megmentenie bajtársaiknak. A mentőbalesethez két mentőhelikoptert is riasztottak.

Beszámoltunk a sokakat érintő változásról: április 1-től bővült a hazai autópályák használati díjának feltétele. Egynapos pályamatrica is kapható már 2570 forintért. Megvásárolható előre is, de a használat napján is. Hogy mikor és mennyit kell fizetni, cikkünkből kiderül.

Lélegzetelállító fotókat hoztunk a a tatai kiskatonák kiképzéséről. Még a tűz sem lehet akadály, vagy rettentheti el az újonc tüzéreket, akik a harctéri tüzek elleni kiképzésen vettek részt. A félelemnek nem volt helye, kollégáink részéről sem.