Egy idős, székesfehérvári párhoz került az a tacskó, akit halott gazdája holtteste mellett találtak a rendőrök. A kutyusért vasárnap mentek új gazdái a Rex Komáromi Állatvédő Egyesülethez, akinek még egy kis virslit is vittek az első találkozás alkalmával.

Mázli heteken át őrizte gazdája holttestét a neszmélyi háznál.

Fotó: Beküldött

A holttestet őrizte a hűséges tacskó

Mint arról a Kemma.hu is beszámolt, egy elhunyt idős férfit találták meg a neszmélyi házánál. Kiskutyája több hétig is vigyázhatott szeretett gazdájának holttestére. A Tatai Civil Állatvédők vezetőjétől Nagy Évától megtudtuk, hogy őket a rendőrség hívta ki Neszmélyre, egy lesoványodott, rossz állapotban lévő kis tacskóhoz. Azonban azt is megtudtuk, hogy nem egy másik kutya tetemét vizsgálták a helyszínelők. Sajnos a tacsi idős gazdája hunyt el. Az állatvédők szerint a kiskutya hetek óta biztosan nem kapott rendesen enni. De mégse tágított el gazdája mellől. Egy hónapig is vigyázhatta a mozdulatlan testet.