– A fogai alapján két év körüli lehet, de nem találtunk benne chipet, így feltehetően orvos sem látta és oltásokat sem kapott. Ezért megkapta már a veszettségi oltását, illetve a chipet is – árulta el Éva, aki végül a Rex Komáromi Állatvédő Egyesületnél talált helyet a kutyának. Mandel Gézáné, a komáromi állatvédők önkéntese a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy a tacskó a Mázli nevet kapta és szerintük már lelkileg is rendben van. Igazi kis energiabomba, aki imád a többi kutyával együtt szaladgálni, játszani.

Hamarosan gazdit keres

– Most egyelőre karanténban van. A következő két hétben megkapja a kombinált oltást, illetve ivartalanítjuk is. Utána fogunk neki csak gazdát keresni. Kérünk mindenkit, hogy addig ne is keressék a kutyust nálunk. Ha már minden szükséges orvosi beavatkozáson túl van, akkor várjuk a felelősségteljes gazdik jelentkezését. Bár nagyon jól érzi magát a kertben, lakásban is tartható. De főleg olyan gazdára van szüksége, akinek van ideje és energiája vele foglalkozni – mondta az állatvédő.