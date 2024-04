Aki április közepétől kérni szeretné a fűtés folytatását, jelezheti igényét az illetékes megbízottnak, lakásszövetkezetnek vagy közös képviselőnek.

A fűtés iránti igényünk május közepéig jelezni lehet a szolgáltatóknál

A lakásoknak külön-külön nem, csak a háztömböknek, a lakóközösségek egésze részére adható fűtési célú hő. Az arra jogosultak telefonon, vagy a szolgáltató internetes felületén gyorsan bejelenthetik igényüket a folytatásra, de a távhőszolgáltató lehetőséget biztosít személyesen is eljárni az ügyfélszolgálati irodában.

Fontos, hogy az április 15. után kért fűtéshosszabbítás esetében a leállás nem lesz automatikus, az erre vonatkozó igényt külön jelezni kell a távhőszolgáltatónak.

A cégek rendelkezésre állási kötelezettsége miatt, a házak belső rendszerét érintő átalakítás a fűtési szezon végéig, vagyis május 15-ig nem végezhető. A rendszereknek ugyanis addig feltöltve, kilégtelenítve, indulásra kész állapotban kell maradniuk.

Tatabányán a T-Szol Zrt. üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően április 15. és május 15. között a távhőellátó rendszer szabályozástechnikája követi a külső hőmérséklet változásait. Ez azt jelenti, hogy 15 Celsius fok feletti hőmérséklet esetén a fűtés leáll, majd amikor a nap során ezen érték alá esik vissza a hőmérséklet, akkor a fűtés újraindul. A szolgáltató kérés nélkül, központilag leállítja a fűtésszolgáltatást, amennyiben a napi külső átlaghőmérséklet három egymást követő napon keresztül 12 Celsius fölé emelkedik.

Tatán a Tata Energia Kft. biztosítja a társasházakban a meleget. A távhőszolgáltatótól a kemma.hu megtudta, hogy egy termosztát szabályozza a radiátorokat. Ezért nem érezték a szokatlan áprilisi melegben, hogy menne a fűtés. Ez azonban nem jelenti azt, hogy leállít a szolgáltatás. Amennyiben újra lehűl a levegő ismét melegednek a radiátorok.

Hozzátették: bár a fűtési szezon április 15.-ig tart, amennyiben a napi átlaghőmérséklet nem éri el a 13 Celsius fokot, újra elindítják a fűtést. De arra is van lehetőség, hogy a későbbiekben, enyhébb napokon is melegek legyenek a radiátorok. Azonban ilyenkor minden esetben a társasház közös képviselőjének kell kérnie a fűtés beindítását, amit akkor az összes lakásban egyszerre indítanak el. Ennek a fűtési költségen kívül egyéb díja nincsen. Azt is megtudtuk, hogy Tatán az elmúlt 14 évben nem emelték meg a távhő díját. A város törekszik arra, hogy energiahatékonyan, megújuló energiával biztosítsa a szükséges meleget a lakásokban.

Az MVM Oroszlányi Távhőtermelő és Szolgáltató Zrt. felel Oroszlány és a szomszédos Bokod lakótelepi tömblakásainak fűtéséért, csaknem 6 ezer háztartás tartozik hozzájuk. A 2012-es önkormányzati rendelet szerint a távhőellátás keretében a fűtési szolgáltatást tárgyév szeptember 15. napja és a következő év május 15. napja közötti időben kell teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy a társaság május közepéig áll rendelkezésre és szükség esetén biztosítja a szolgáltatást. Az észrevételeket a 0634/361-171 – 1 melléken lehet jelezni.

Tehát újra fűtenek kérés esetén, de figyelembe veszik a külső és belső hőmérsékletet is. Amennyiben a fűtött helyiségek belső hőmérséklete átlagában legalább 20 Celsius fok, akkor nem indokolt a fűtés. Ellenkező esetben igen. Úgy tudjuk, hogy az elmúlt időszakban több esetben előfordult, hogy a szolgáltatótól hőfok ellenőrzést kértek olyan lakásokban, ahol a mért hőmérséklet pár fokkal meghaladta a rendeletben meghatározott értéket és ki kellett számlázni a bejelentő részére a kiszállás költségét (3 937 Ft+ 27% ÁFA).