Neil Simon az utóbbi évtizedek bulvár színműirodalmának egyik koronázatlan királya, aki a Furcsa pár című darabjával aratta világszerte legnagyobb sikereit.

Fotó: Flajsz Péter

Most, egy furcsa pár ismét színre lépett. Ám most nem az, akit a nézők jól ismernek színpadról vagy filmvászonról. Nem Oscar és Félix, hanem az ő női megfelelőjük: Olive és Florence. S míg Oscarhoz a heti pókerpartikra érkeznek a barátok, addig Olive lakására alkalmanként házi szellemi vetélkedőre gyűlnek össze a barátnők. Ebben a verzióban is egy elrontott házasságnak vagyunk nevető tanúi. Az öngyilkosjelölt dáma, Florence menekül a barátnőjéhez, a régóta egyedül élő, elvált Olive-hoz...

Furcsa pár lépett a tatabányai színpadra

Ők ketten a tűz és a víz. Egyikőjük a világ legtrehányabb alakja, a másik pedig a pótcselekvésként gyakorolt tisztaság- és rendmániája miatt szinte elviselhetetlen. A két ennyire eltérő jellemet pedig Török Zsuzsa és Veszelka Anikó alakította. Joggal merül fel a kérdés: a különbözőség ellenére is lehetnek jóban? Érdekesség, hogy a főszereplők nemcsak a színpadon, hanem a való életben is gyerekkoruk óta barátnők. Kettejük fenomenális színészi játékát láthatta a nagyérdemű a 20 éves tatabányai Orfeusz Társulat jóvoltából és Megyeri Zoltán rendezésében. A színpadi koreográfiáért pedig a tatabányai társulat egyik színésze, Király Attila felelt.

Fotó: Flajsz Péter

A színészek hosszú hónapok óta lázasan próbálták a darabot, amelynek sikeréhez a tréfás szófordulatokon és a híres dalszövegeken túl az izgalmas karakterek, valamint rengeteg kellék is hozzájárult. A darab helyszíne egyetlen szoba, a díszlet és a szereplők átváltozása miatt gyakran gördült a függöny, bár ez cseppet sem zavaró. A kétfelvonásos darab végén a közönség a tőle telhető legnagyobb hálával engedte el a színészeket, vastapsot kaptak. És a közönség soraiban szinte hallhatóan elindult a gondolat, lehet, hogy a barátság még a házasságnál is nehezebb?

Fotó: Flajsz Péter

A premier április 20-án volt, de május 11-én, szombaton is látható lesz az előadás, ugyancsak 16 órakor a Jászai Mari Színház- és Népház kamaratermében.