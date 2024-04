A Komáromi Televízióban elmondták, közösségi igény mutatkozott arra, hogy a fogyatékkal élőknek támogatott lakhatást biztosítsanak. Egy pályázat segítségével sikerült megvalósítani projektjüket, bár rövid idő állt rendelkezésükre, a helyi vállalkozók segítségével időben elkészültek.

Molnár Attila polgármester, Schmelcz Gézáné, Kancz Csaba főispán és Popovics György a vármegyei közgyűlés elnöke a fogyatékkal élőknek otthont biztosító támogatott lakhatás átadóján

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

Támogatott lakhatási és alapszolgáltató intézményükben is korszerű hőszivattyús fűtési rendszer van, amely energiatakarékosabb. Fenntartásukat támogatóik is segítik, például a város önkormányzata, amely a projekt megvalósítása alatt is végig segítette őket. Kisfilmjük is készül, amelyben a helyi cégeket, magánszemélyeket szólítják meg, akiktől azt kérik, támogassák őket a kiszámítható működésérdekében.

A kivitelezés mellett műhelymunkákat is tartott a komáromi intézményeket megszólítva, amelyek aktívan, partnerként vettek részt ezeken az alkalmakon.

Rózsavölgyi Lilla intézményvezető arról beszélt, komplex támogató szolgáltatást biztosítanak. Február óta működnek, négy alapellátási formájuk van. Támogató szolgálatuk olyan fogyatékkal élő felnőtteknek segít, akik szociálisan rászorultak, illetve hallás-, látássérültek, vagy mozgásukban korlátozottak.

Fogyatékkal élők költöznek az intézménybe

Támogatott lakhatásukba az ország bármely pontjáról várják a jelentkezőket. A tizenkét férőhelyes házban saját szobával, fürdővel, igényes környezetben tudják ellátni azokat a fogyatékkal élőket, akik képesek segítséggel önálló életvitelre, és munkába járásra. A lakók fejlesztéseken is részt vesznek, illetve mindennapjaikat is segítik. A költöztetést májusra tervezik, ketten már biztosan az intézmény lakói lesznek. A jelentkezőket továbbra is folyamatosan várják.

Napközbeni ellátást is kínálnak fogyatékkal élőnek, valamint közösségi ellátást is működtetnek. Ez utóbbit pszichiátriai betegek vehetik igénybe, akik egyéni fejlesztésen, közösségi foglalkozásokon vehetnek részt otthonukban, vagy a kemencések közösségi farmján.