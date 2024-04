Múlt héten csütörtökön tíz facsemetét ültettek Bakonyszombathelyen, ebből 5 nyírfát és 10 gömb szivarfát. A Településfásítási Program igen népszerű országszerte. Ezt bizonyítják a következő faültetési projektek is. Bakonybánkon szerdán tíz darab gömb szivarfát ültettek el. Vértesszőlősön április 18-án 10 órától tíz darab juhar facsemete kerül otthonra. Almásfüzitő április 21-én 9 órától ad új otthont kilenc darab közönséges nyírnek, valamint kettő hársnak. Banára pedig április 23-án tizenegy darab kislevelű hárs érkezik. Legalább tíz, legfeljebb harminc fafajtára pályázhattak az önkormányzatok.

– A nyírfa fehér kérge nagyon szép, mutatós. Napjainkban népszerű fafajták között van. A hárs és a platán kedvelt fák voltak a grófi időkben is. Ebben a negyedik ütemben tizenhárom fafajtára lehet pályázni. Legalább tíz, legfeljebb harmincra. A sorfák ültetését az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) koordinálja, helyi együttműködésben az erdészeti társaságokkal, így a Vérteserdő Zrt. kollégáival is - mondta a kemma.hu-nak Boglári Zoltán, az OEE Vértesi Helyi Csoportjának titkára.

A Kastélypark előtti területen dr. Feldman Zsolt felhívta arra is a figyelmet, hogy nagyon fontos a következő generációk számára példát mutató aktivitás, amely ilyenkor tapasztalható.

– Bízom benne, hogy ez a tizenöt fa, amelyet most elültetünk, valóban nemcsak a jelen szebbé tételéhez, hanem egy kicsit előremutatóan is fog valamennyiünk számára hatni, és segítséget nyújtani egy élhetőbb településért.

Az ország fával borított területének növelése továbbra is az agrártárca kiemelt célkitűzései közé tartozik. Hozzátette, hogy az alapvető cél, amelyet kitűztek: “Egy zöldebb és élhetőbb vidéki Magyarországot!”

Hozzátette, hogy a negyedik ütemben ismét a tízezer fő lélekszámúnál kisebb, hazai települések igényelhetnek fákat. Tízezer darab sorfa áll rendelkezésére, amelyből négyezer darabot az idei, tavaszi, hatezer darabot pedig az őszi ültetési időszakban szállítanak ki. Az eddigi három ütemhez a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága kétmilliárd forint támogatást biztosított. Ennek köszönhetően az Országfásítási Program a rendszerváltozás óta a legnagyobb belterületi fásítási kezdeményezés.

Bakonyszombathelyen tizenöt fát, öt közönséges nyírt és tíz gömb szivarfát ültettek, amelyben a helyi általános iskolások is segítettek.