Csütörtökön délután megtelt a bakonyszombathelyi Kastélypark előtti terület. A Vértes Erdő Zrt. munkatársainak szakmai tudásával és a helyi Benedek Elek Általános Iskola tanulói segítségével ismét fákat ültettek az országfásítási pályázati program keretében. A faültetés a gyerekek számára is egy meghatározó élmény volt.

Faültetés: facsemetéket ültettek a csemeték

– Településünk 2022-ben és most, 2024-ben is sikeresen pályázott az országos Településfásítási Programban. Az első alkalommal húsz darab fát ültettünk, ezúttal pedig tizenöt darabot fogunk – kezdte Géringer Istvánné, Bakonyszombathely polgármestere, aki hozzátette:

–Lakhelyünk legnagyobb értéke a Kastélypark és annak környéke, de ezenkívül nagy területű parkosított közterek színesítik környezetünket. Karbantartásuk folyamatos, amelyet közösségi munkával is igyekszünk megoldani. Parkjaink nemcsak az itt élőknek, de az ide látogatóknak is lehetőséget biztosítanak a pihenésre és a feltöltődésre.