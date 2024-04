A minap Csányi Vilmos biológus, biokémikus, etológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja népes közönség előtt mesélt az evolúcióról, az ember és a kutya kapcsolatáról és számos érdekes evolúciós kutatási eredményekről a nyergesújfalui városháza épületében található Kernstok Galériában.

Csányi Vilmos több evolúciós kutatás eredményéről is mesélt a jelenlévőknek.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár rendezvényén részt vett többek között Mihelik Magdolna polgármester is. Az esemény moderátora Horváth Dániel volt, aki beszélgetőpartnerével elsőként a Teremtő képzelet című könyvre tért ki, ami a biológus legutóbbi műve.

Számos érdekesség köthető az evolúcióhoz

Csányi Vilmos elárulta, hogy ma már annyira fejlett a természettudomány, hogy azt is meg lehet akár mondani, hogy 50-100 ezer éve egyes napokon mennyi volt a napi hőmérséklet. Az etológus hozzátette: sok olyan adatunk van, melyre támaszkodva biztos információkkal szolgálhatunk a múlt tekintetében. Természetesen szóba hozta a kutya és az ember kapcsolatát is, meg is jegyezte, hogy 50-60 ezer éve élünk együtt a négylábú kedvenceinkkel. A kutatások szerint mikor az ember Afrikából eljutott Európába, akkor találkozott először a farkassal. A két faj közösen kezdet el vadászni, az ősi farkasfaj pedig elfogadta az embereket, egy barátságos, segítő fajként tekintettek a Homo sapiensekre. Az évezredes együttélés hatására pedig ökológiai változás következett be, majd kialakultak a kutyák, akik az emberhez igazodva, emberi ökoszisztémában élnek.

A híres etológus a rendezvényen hosszasan beszélt a kutyákról. Például elmesélte, hogy hosszú évek után kezdték csak el laboratóriumi körülmények között vizsgálni, hogy a kutyák egyrészt gondolkodnak, másrészt pedig hogy emberi tulajdonságokkal is rendelkeznek. Sőt, arra is kitért, hogy a kutya is szimbólumként hallja a szavakat és nem téveszti össze a tárgyat és a tárgy jelét. Csányi Vilmos korábban megírta Janka nevű kutyája történetét is, akiről személyes történeteket is elmesélt a közönségének. Egyébként a kutyák kapcsán úgy fogalmazott: genetikailag bennük van az a készség, hogy emberi közösségben megértik, mit mondanak nekik, és alárendelik magukat a közös célnak.