Szelektíven kellene gyűjteni a hulladékot

Száfián István szerint a fenntarthatóság terén sokat segíthetne az is, ha az építkezéseken minél nagyobb arányban szelektíven gyűjtenék a hulladékot. A saját vállalkozásuk esetében lehetőség szerint törekednek arra, hogy például az építési törmelékbe ne kerüljön papír vagy műanyag, de úgy véli, hogy általánossá kellene válnia annak a felfogásnak, hogy a tégla közé nem való a fémhulladék sem. Egyébként külföldön számtalan példát láthatunk arra, hogy az építkezéseken keletkező hulladékot is megpróbálják újrahasznosítani. Például a tégla vagy betontörmeléket ellenőrzött keretek között felhagyott bányák rekultivációjakor szokták felhasználni, ezzel pedig megszüntetik a látképet romboló tájsebeket is.