Fejlesztések

A Kossuth Lajos utcában, a sportcsarnok és az uszoda mellett található iskola térségi viszonylatban is élen jár, a fenntarthatóság iránti elkötelezettségével példát mutathat más oktatási intézményeknek. Szax László elmondta azt is, hogy az épület folyamatos megújulása a mostani fejlesztéssel nem ért véget, további terveik vannak ugyanis a jövőre nézve. Elképzeléseik között szerepel az alsó szint korszerűsítése is, valamint az iskola udvarának rekonstrukciója is. Jelenleg is keresik, hogy milyen támogatási konstrukcióval valósíthatják meg a további fejlesztéseket.