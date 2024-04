Őt a népdal és a folklór zenét ötvöző koncert követte, Herczku Ági és a Banda lépett a világot jelentő deszkákra. A műfajhoz köthető különleges hangszerek megszólaltatása közepette erdélyi, székely, gyimesi nótákat, valamint egy somogyi ’48-as dalt is előadtak. – Bizonyos részek illeszkednek Oroszlány helytörténetéhez, illetve kultúrtörténetéhez. Van egy zoborai összeállításunk, Nyitra megyéből, ami Kodály Zoltán és Bartók Béla gyűjtéséből származik – nyilatkozta a helyi televíziónak Herczku Ági, aki utánaolvasott, hogy a török kiűzése után ebből a megyéből is telepítettek egykor szlovákokat a bányászvárosba. Mint mondta, bízik benne, hogy más húrok is megpendülnek majd az előadás alatt.

Jubileumi ünnepségsorozat Trabanttal

A program zárásaként a méltán népszerű Sipos F. Tamás, az Exotic zenekar egykori frontembere hozta el legismertebb dalait. A közönség szinte egy emberként énekelte vele a Buli van a parton, a Nincs baj Baby, a Nézz rám, tizedes! és nem utolsó sorban a Trabant című slágert.