Az „Oroszlány 70” programsorozat keretében a Szlovák Tájház hétvégén megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt: tárlatvezetéssel és régi játékokkal várták az érdeklődőket. Nem csak elődeink életével, hanem étkeivel is megismerkedhettek a vendégek. Készültek krumplis ételek, de káposztás és juhtúrós sztrapacska is. Végül a Bránicska gyermektánccsoport is fellépett.