Évente több vadgázoláshoz is hívták már a Pagony Vadásztársaságot a Kesztölc és Esztergom közötti a 117-es főútra. Szerencsére egészen nagypéntekig halálos kimenetelű balesettel még nem találkoztak. Szabó Zsolt, a társaság elnöke a Kemma.hu-nak elmondta, hogy minden esetben arról számoltak be az érintettek, hogy a semmiből került eléjük a szarvas, vagy őz. A vad hatalmas, 7-8 méteres ugrással, szökelléssel próbál átjutni az úton, vagy a korláton. Így akár szinte az égből is az autóra eshet az állat, amit lehet, hogy a sofőr egészen addig nem is észlel.

Mielőtt egy szarvas nézne be az autónk ablakán, ezekkel a jótanácsokkal elkerülhető a vadgázolás

Fotó: Shutterstock

Ez nem csak erre az útszakaszra vonatkozik, hanem minden olyan útra, ahol vadveszélyre figyelmeztető táblákat helyeztek ki. Ráadásul szürkületkor, sötétben még a látási távolság is csökken, így még nehezebb észlelni időben a veszélyt. Szabó Zsolt szerint az ilyen utakon célszerű elgondolkodni azon, hogy érdemes-e a gázra taposni.