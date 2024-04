Komárom és Észak-Komárom között már eddig is elektromos busz járt, amely a BYD komáromi gyárában készült. A polgármester elmondta, a Volánbusz újabb húsz környezetbarátabb járművet szerez be, ebből kettő pedig a Duna-parti városban közlekedik majd.

Újabb elektromos buszok érkeznek Komáromba

Fotó: Krizsán Csaba / Forrás: MTI

– Minden komáromi számára örömhír ez, főként azoknak, akik használják a tömegközlekedést – mondta Molnár Attila. – Két tengelyes, alacsony padlós járművek állnak majd forgalomba, amelyek három ajtósak, és kerekesszékes utasok szállítására is alkalmasak.

A polgármester a videóban egyebek mellett arról is beszélt, a buszok fűtő- és hőberendezéssel is rendelkeznek, utastájékoztató kamerával és utasszámláló rendszerrel felszereltek. A város vezetője azt mondta, azt remélik, már az idei év folyamán megkaphatják az új buszokat. Ismét hangsúlyozta azt is, rendkívül fontos számukra a zöld gondolkodás. Ezért is próbálják népszerűsíteni a környezetbarát közlekedést. Szeretnének példát mutatni a zöld fejlesztések terén is, amelyhez elengedhetetlen a tömegközeledés minél környezetbarátabbá tétele, modernizálása, ezt a célt szolgálja a két új busz forgalomba állítása.

– Arra biztatom a komáromiakat, minél többen használják ezeket a járműveket városunkban is – hangoztatta a polgármester.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, nem csupán Komáromba, Tatára is érkeznek elektromos buszok.