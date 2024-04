Dunántúli Tekebajnokságot rendezett Tatabányán a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” vármegyei szervezete. Az eseményen Romanek Etelka, a Komárom-Esztergom Vármegyei Közgyűlés alelnöke is részt vett. A remek hangulatú programon nyolcvannégyen nevetek négy fős csapatokkal. Mindenki kapott oklevelet, ráadásul az első három helyezett kupákat is kapott, női és férfi kategóriákban. Ezenfelül a legtöbbet dobó hölgyet és urat is jutalmazták.