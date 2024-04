Csire Zsuzsi egészségesen született, majd tíz évesen egy vírusos eredetű fertőzés miatt alakult ki nála egy súlyos, gyógyíthatatlan szívizombetegség. A két szívátültetésen átesett fiatal lány utolsó hónapjaiban hatalmas erőről tett tanúbizonyságot: bakancslistát készített, amelynek megvalósításában az egész ország segített neki. Például kipróbálhatta a vívást, de járt a fővárosban színházban, és néhány kávézót is felavatott, de készültek róla profi fotók is. A beteg lány listáján nagyobb álmok is helyet kaptak: szerette volna látni a tengert, Párizst és Görögország legszebb helyeit is, ám ezekre már nem jutott ideje. A kemma.hu megkérdezte a Szervátültetettek Komárom-Esztergom Megyei Sport és Érdekvédelmi Egyesület elnökét, Varga Viktort is az esetről, aki elmondta, hogy aránylag ritka, hogy két szívet lök ki valakinek a szervezete. Ilyen esetről az elmúlt nyolc évben nem hallott.

Szíváltültetés: Csire Zsuzsi kitartása és halála példamutató volt

A lány halálhíre mindenkit megrendített, a családja és barátai mellett számos előadóművész, szervezet, civil szervezet búcsúzott tőle – adta hírül a Magyar Nemzet.

Nem csak Csire Zsuzsi kapott már két szívet

Zsuzsi története kapcsán az egyesületéről is megkérdeztük az elnököt: 62 tagja van, nagy része szervátültetett, kevés pártoló is szerepel a csoportban.

– Legtöbben veseátültetettek, s van köztük olyan, aki már több műtéten esett át. Új szívet ketten kaptak. Szervezetünk nagy hangsúlyt fektet a sportolásra. Nem véletlenül, hiszen a rendszeres mozgás, a sport megfelelő orvosi ellenőrzések mellett akár 30 százalékkal megnövelheti a beültetett szerv élettartamát. Ernyőszervezetünk, a Magyar Szervátültetettek Szövetsége indította el a Millió lépés programot is. Az applikáció egységesen, lépésszámokban kifejezve mutatja meg a napi fizikai aktivitásokat– részletezte Varga Viktor.

Az elnök kiemelte: az, hogy ki, mennyi ideig képes az újonnan beültetett szervvel élni egyénenként változó. Függ a beteg előéletétől, a társbetegségeitől és a beültetett szerv állapotától is. Van, aki testvérétől kapta az egyik vesét, mégis három hónap múlva kilökte a szervezete, mások akár harminc éve élnek ugyanazzal az agyhalottból származó szervvel. Ahogy fejlődik az orvostudomány, a kilökődésgátló gyógyszerek, meghosszabbodik a szervek működése.

Szervátültetés: fontos része a rendszeres vizsgálatok

Az elnök azt is elmondta, hogy egy beültetést rendkívül széles körű vizsgálatok előznek meg. Jó fizikai állapotban lévő betegen lehet csak elvégezni a transzplantációt. Sajnos, van, akiknél a hosszú, többéves várakozás emészti fel a szervezetet, mások esetében valamiért elindul a szerv kilökődése. Vese esetén a dialízis átmeneti, több évre szóló megoldást jelenthet, de az itt jelentkező mellékhatások miatt, mire eljut a páciens a transzplantációig, sokszor már késő.

Nagyon fontos az élő donoros transzplantáció is, amikor rokonok, barátok, ismerősök ajánlják fel páros szerveik egyikét a betegnek. Varga Viktor kiemelte ugyanakkor, hogy nem élő donoros esetben, az agyhalottak szervei szolgálják mások megmentését. A szervdonációt illetően Magyarországon a vélelmezett beleegyezés törvénye van érvényben, tehát ehhez már nem kell az egyén külön hozzájárulása. De mindenkinek saját joga még életében a szerveiről rendelkeznie, úgyhogy, ha valaki nem szeretné, hogy halála utána a szerveit donációra felhasználják, akkor erről nyilatkozatot tehet a háziorvosánál vagy az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján. Ha az elhunyt ily módon nem rendelkezett halála előtt, akkor felhasználhatóak a szervei.

Az elnök a bakancslistás lánykén is ismert debreceni fiatal utolsó hónapjairól kiemelte: a bakancslista maga sok ember számára megrendítő lehet, ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy kellő nyitottsággal könnyebb lehet az új szervre való várakozás és a műtét is.

– Sajnos sokan ilyenkor világvége hangulatba kerülnek, s ezzel az állapotuk is egyre romlik. Pedig azért kaptuk a szervet, hogy éljünk! Ha betartjuk a szabályokat, teljes életet tudunk élni.