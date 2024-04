Érdemes lesz ma este az eget kémlelni. felhőtlen éjszakán ritka együttállásnak lehetnek szemtanúi a csillagok kedvelői. Április 11-én csütörtökön este fél 9 körül a Hold vékonyka sarlója a Fiastyúk csillaghalmazával áll majd együtt a nyugati égbolton, ami szabad szemmel is látható lesz. De ha van egy kézi távcsővünk, akár a Jupiter fölött járó Uránuszt és az alatta látható Pons–Brooks-üstököst is megfigyelhetjük.

A hold és a csillagok különleges együtállásait követhetjük nyomon

Fotó: TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és Múzeum / Forrás: Facebook

Ha türelmesen várunk két csillagfedésnek is szemtanúi lehetünk az este folyamán. Nagy Sándor, a Tatai Csillagda vezetője a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a holdsarló ahogy halad az égbolton sorban ki fogja takarni a Fiastyúk csillagait. Végül mintegy 15 perc múlva újra az összes égitest teljes pompával fog tündökölni.

Fényesen tündöklő csillagok

– Most a vékony holdsarló és a Fiastyúk közel lesz egymáshoz, ami szép látvány egy derült égen. A holdsarlón egy kisebb távcsővel a nagyobb tengereket, illetve a kisebb krátereket is megfigyelhetjük. Illetve amikor már kellően besötétedett a hold sötét oldalának a halvány derengését is lehet látni. Ez azt jelenti, hogy a vékony sarló mellett, a Föld által kitakart részt is szürkésen fog látszani – magyarázta a csillagász.