Új módszerrel próbálkoznak a kiberbűnözök. Már lassan követni sem lehet, hogy milyen interneten terjedő csalásokkal próbálják megtéveszteni az embereket. Többek között erről is szó lesz a vármegyei rendőrség Kiber7fő programján, amit április 29.-én délután szerveznek a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányságon. A csalók legújabb módszereiről Bálint Gabriella alezredes, a Bűnmegelőzési Alosztályának vezetője mesélt a Kemma.hu-nak.

Nyaralós csalók próbálják leszedni a gyanútlan szállásfoglalók számlájáról a pénzt.

Nyaralós csalókra figyelmeztetnek

– A legújabb módszer szezonális, hiszen ha belegondolunk, hogy most már nagyon sokan a nyaralást tervezgetjük. Már a bűnözők is lekövetik ezt a fajta szezonális igényt és a Booking.hu oldalán történő foglalás esetén a csaló egy problémára hívja fel a sértett figyelmét. Valamilyen módon megnézi a lemondási határidőt és ehhez közeledve, az alkalmazáson belül, a kiszemelt szálloda nevében üzenetet küld. Arról tájékoztatja, hogy nem tudják megterhelni a kártyáját. De a problémára mindjárt kínálnak is egy javaslatot, például ajánlanak egy programot, amire regisztrálva tud fizetni. Azonban helyette ők egy adathalász vírus segítségével a kártyán lévő teljes összeghez hozzáférnek – magyarázta az alezredes, aki szerint az ilyen típusú csalás kiszűrhető, hogy ha körültekintők vagyunk. Nem reagálunk az ilyen típusú üzenetre, hanem közvetlenül a szállodát hívjuk fel, hogy tényleg van-e valamilyen probléma a fizetéssel. Egyébként a Booking.hu a honlapján figyelmezteti a partnereit, hogy adathalászok megszerezhetik az ügyfelek tárolt adatait. Az oldal tanácsokat is ad partnereiknek, hogyan kerüljék el ezeket a helyzeteket.

Mint írták: az adathalász támadások általában a következők ellopására irányulnak

Vendégfoglalási adatok

Alkalmazottak és vendégek személyes adatai

Hitelkártyaadatok

Pénz, a személyzet megtévesztése vagy a rendszerek feltörése által

Az alezredes arra is felhívta a figyelmet, hogy csalók a technikával együtt fejlődnek, és változtatják meg a módszereiket.

– Szintén újfajta online csalás a már szerencsére visszaszorulóban lévő, úgynevezett unokázós csalás módszereire hasonlít. Ugyanis a folyamat nagyjából ugyanaz, csak a felület más. Ilyenkor a whatsapp telefonos alkalmazáson keresztül a sértett kap egy üzenetet, amiben arról tájékoztatják, hogy a fia, vagy a lánya, tehát a gyermeke bajba került. Azonban időközben változott a telefonszáma, tehát azért nem tudja elérni a szülőt telefonon. De küldjön pénzt, hogy ki tudja segíteni a bajból a gyerekét – magyarázta a szakember az újfajta csalás módszerét.

Nyeremények ígéretével is próbálkoznak a csalók

– Nyeremények ürügyén toboroznak embereket. A sértettet telefonon értesítik, hogy egy nyereményjátékon egy nagyobb összeget nyert, de ahhoz, hogy ezt át tudják a részére utalni, bankszámlát kell nyitnia. Nyilván ez azzal jár, hogy megadja a személyes és banki adatait, és ezzel már meg is adta a lehetőséget, hogy leemeljék a pénzt a számlájáról. Tulajdonképpen átadta a csalóknak a megtakarításait. Nagyon sok ilyen és ehhez hasonló esetet lehet elérni a kiberpajzs.hu oldalon és azon tájékozódni. Javaslom, hogy ezt az oldalt mindenki keresse fel – tanácsolta az alezredes.