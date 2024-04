A minap Füzék Zsófia rendőr hadnagy, az Esztergomi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója ellátogatott az ESZC Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskolába, ahol a diákoknak többek között a bűnmegelőzés fontosságáról, a legjellemzőbb elkövetési módszerekről is beszélt, mindemellett figyelemfelkeltő videókat is levetített.

Füzék Zsófia rendőr hadnagy tartott előadást a diákoknak az online csalási módszerekről.

Forrás: police.hu

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság beszámolója szerint az előadás nagy sikert aratott, amit az is jól szimbolizál, hogy az intézmény több pedagógusoktól és a diákoktól is számos pozitív visszajelzést kaptak. Hozzátették, hogy az iskola fontosnak tartja, hogy a tanulók és a felnőttek minél szélesebb köre is megismerhesse a legfontosabb csalási módszereket is. Füzék Zsófiát az iskola felkérte arra, hogy az április 22-re szervezett diákönkormányzati napon is tartson előadást.