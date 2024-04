A tatabányi mentősök híres Guszti macskája hívatlan vendégre talált a mentőállomás udvarán, akit bajtársainak is be akart mutatni, így bevitte a kis vakondot az épületbe. Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán számolt be a kedves kis történetről, amiről egy videót is megosztottak.

Kis vakond tévedt a tatabányai mentőállomásra. Guszti cica elől kellett megmenteniük a mentősöknek.

Forrás: Shutterstock/illusztráció

A mentősök mentették meg a vakondot

Mint írták: a rémült kisállat azonnal búvóhelyet keresett és a kíváncsi macskától tartva végül az életmentők felszerelései közt húzta meg magát. A tatabányai mentősök rögtön a vakond segítségére siettek és hosszú hajtóvadászat után végül sikerült elkapniuk és visszaengedniük a szabadba Gusztit is visszatartva, mielőtt a cica közelebbről is megismerkedne új barátjával. A vakond végül stabil állapotban elmenekült a mentőállomás területéről.

Guszti cicáról a Kemma.hu is rendszeresen beszámol. A vörösbundás igazi tiszteletbeli mentőmacska (vagy, ahogy a bajtársak hívják: „catbulance revisor”) bearanyozza az állomás mindennapjait.