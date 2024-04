Bondor László, az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátus komáromi legációjának első legátja, a rend Ausztriában jött létre, a központ és a legfelsőbb vezetők székhelye azóta is ott található. Hozzátette azt is, a komáromi borlovagok hasonlóan gondolkoznak a borról és az életről is.

A borlovagok avató és előlépési ünnepséget rendeztek

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Megtudtuk tőle, ahhoz, hogy valaki csatlakozhasson hozzájuk, nem kell saját bor, vagy bortermés, inkább a tanításra fektetik a hangsúlyt és arra, hogy méltó helyre emeljék a borkultúrát hazánkban. Felhívják a figyelmet a borkínálás szabályaira, valamint arra, milyen nedűhöz, milyen pohár illik. Igyekeznek a gasztronómiát is összehozni a borral, hiszen azt vallják, az étel és a bor együtt ad fantasztikus élményt. Emellett rendszeresen rendeznek borral kapcsolatos előadásokat is, illetve magazint ugyancsak kiadnak, amelyben szakcikkek jelennek meg a témában.

Bondor László arról is beszélt, nagy öröm számukra az, hogy egy kisváros önálló legációval rendelkezik, hiszen rajtuk kívül Győrben, Sopronban, Szegeden és Budapesten van legáció, amelyek sokkal nagyobb települések.

– Kemény munka volt, de negyven tagú legációnk nagyon jól érzi magát itt, rengeteg segítséget kapunk! – mondta az első legát. – Molnár Attila polgármester is támogat minket, minden nagy eseményünkre ellátogat.