Az óvárosi óvodabővítés kapcsán Gál Csaba arról beszélt, hogy elég bosszantó és érthetetlen, hogy ez korábban miért nem volt fontos, és hogy miért húzódott ilyen sokáig a megvalósítás. Sok családon segíthettünk volna, már évekkel ezelőtt. Ráadásul biztos, hogy jóval olcsóbb is lett volna.

Nemrég olvastam arról, hogy az Eiffel-torony 2 év alatt készült el, az biztos egyszerűbb munka volt…

– tette hozzá a polgármesterjelölt.

A Városunk, Tatabánya Facebook-oldal emlékeztetett rá: a pályázati pénz 2020 júniusának elején folyt be a város kasszájába. 2023 augusztusában indult el az építkezés és még most is dolgoznak a kivitelezők. A többször meghosszabbított határidők pedig lassan lejárnak.