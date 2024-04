Nyuszi és Őzike csoport. Ünnepélyesen is átadták a mini bölcsődét szerdán délelőtt. A Szárligeti Kerekerdő Bölcsőde már várja lakóit. A projekt keretében egy új, tizenhat férőhelyes mini bölcsőde jött létre. A Terület- és Településfejlesztés Operatív Programnak (TOP) köszönhetően a többlettámogatásokkal együtt összesen 347.202.864 forintból valósulhatott meg az intézmény. A településen korábban nem volt bölcsődei szolgáltatás, azonban a lakosság részéről egyre nagyobb igény volt rá.

Mini bölcsőde épült Szárligeten

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

– Amikor nekivágtunk ennek a beruházásnak, álmunkban sem gondoltuk volna, hogy nekünk egy ilyen gyönyörű bölcsődénk lesz – hangsúlyozta Mezei Ferenc, Szárliget polgármestere, aki azt is elárulta, hogy teljes létszámmal indult el a bölcsőde.

A projekt során két darab egyenként harminckét négyzetméteres foglalkoztató és a hozzá kapcsolódó, a gyerekek ellátását biztosító helyiségcsoportot (pelenkázó, mosdó, öltöztető), akadálymentes vizesblokkot, nevelői szobát, dolgozói öltözőt, valamint vizesblokkot alakítottak ki. Emellett melegítőkonyha is létesült, ahol a kisgyermekek számára elkészített ételeket melegítik. Továbbá az épület fedett pihenővel, terasszal és játszóudvarral is rendelkezik. A kivitelezésen túl bútorokat és játékokat is vásároltak a támogatásból.