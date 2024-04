Rá sem lehet ismerni az egykori gyógyszertárra. A régi, leromlott állapotú épület ma teljesen új külsővel, vidám színekkel, sok-sok játékkal és szeretettel várja Dunaalmás és Neszmély legkisebbjeit. Bár a bölcsőde már Neszmélyen van, a két önkormányzat közös tulajdonában lévő épület átalakítására a dunaalmási önkormányzat kapott mintegy 150 millió forintos TOP uniós támogatást. Így állhatott elő az a különleges helyzet, hogy a dunaalmási bölcsi Neszmélyen található.

A Dunaalmási Kék Duna Bölcsődét csütörtök reggel adták át.

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Az épület hivatalos átadóját csütörtökön reggel tartották. Makay Tibor, Dunaalmás polgármestere beszédében meg is köszönte Janovics Istvánnak, Neszmély polgármesterének a segítséget, akivel a beruházás során folyamatosan egyeztettek.

Közös a bölcsőde

Makay Tibor azt is elmondta, hogy a közös bölcsőde ötlete még 2019-ben merült fel, és akkor el is kezdték az előkészületeket. Végül 2024 áprilisára valósulhatott meg az álmuk. Elárulta, hogy Dunaalmás önerejéből nem tudta volna megvalósítani a terveket. Hiszen a 150 millió forintos beruházás a település egész éves költségvetésének mintegy 67 százalékát teszi ki. A bölcsődére pedig egyre nagyobb szükség volt, hiszen az elmúlt években szerencsére egyre több kisgyermek születik Dunaalmáson is.

A bölcsőde átadón a dunaalmási Kék Duna Óvoda gyermekei is felléptek

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Sok a kisgyerek

– A helyi védőnőtől megtudtam, hogy jelenleg 106 három év alatti kisgyermek él a két településen. Ez egy nagyon jó hír, mert azt mutatja, hogy nagyon jó lakóközösséget, jó lakhelyet biztosít a fiatal családok részére. A most átadott bölcsőde az ő családjuknak ad lehetőséget, hogy az édesanyák újra munkába álljanak – mondta Makay Tibor, aki elmondta azt is, hogy a most megnyíló bölcsőde nyolc gyermeket tud fogadni egy csoportszobával, ami a Csibe nevet kapta. Azonban, ha a jelentkezők száma megnő, van lehetőség egy újabb csoport indítására is. Az eseményen részt vett Popovics György, a vármegyei önkormányzat elnöke, aki arról beszélt, hogy a fejlesztési programok arról szólnak, hogy vagy valami újat alkossanak, vagy valami régit felújítsanak.

– Most külön öröm, hogy mindkettő megvalósulhatott. Felújítottunk egy épületet, ami új funkciót kapott – vélekedett az elnök.

Ha a létszám igényli, egy újabb csoportot is tudnak indítani az intézményben.

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Követendő példa

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő is köszöntötte a megjelenteket. Szerinte fontosak a beruházások, de a kistelepülés lelke abban van, hogy azt őrizzük meg, amink van, amit örököltünk és azt adjuk át.