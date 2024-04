Gyönyörködtem a panorámában, a vár és a gimnázium látványában. Egyúttal búcsúztam is mindettől. Hogy miért a búcsú? A bicósoknak vészesen közeledik május 1-je, amikortól a kerékpárosbarát város kitiltja a kétkerekűeket péntektől hétfőig a tóparti sétány legszebb részéről. Tavaly is így volt már. Végül is tiltani sokkal egyszerűbb mint megoldást keresni és találni. A megoldás a Hajdú utcába is nehezen érkezik, ahol teljesen lekoptak a bicikliút jelzések. Csak egy sárga vonalat kéne újra festeni. Ez azért annyira nem bonyolult... Sz.I.