Tíz hétig tartott az MH. Klapka György 1. Páncélosdandár újonc tüzéreinek az alapkiképzése. A Kemma.hu több alkalommal is elkísérte a katonákat, hogy megnézze, vajon milyen embert próbáló feladatokat kell kiállniuk a gyakorlatokon. Többek között vegyvédelmi oktatáson, harcászati képzésen és éles lövészeten is jártunk. Illetve elmentünk az alapkiképzést teljesítő, mintegy 260 katona eskütételére is, amit a dandár pénteki nyílt napján tartottak meg. Azonban az újoncok képzése ezzel nem ért véget. Most kezdődik majd a szakalapozó képzésük, amikre beosztásuk szerint mehetnek majd.

Simon Krisztián (balra) és Rózsavölgyi Viktor (középen) Dr. Kutnyánszky Zsolt államtitkárnak (jobbra) is mesélt az alapkiképzésről a dandár nyílt napján.

Fotó: G.D.V. / Forrás: 24 Óra

Az eskütétel után két fiatal tüzérrel is tudott beszélni a Kemma.hu, akik kiemelkedő teljesítménnyel fejezték be az alapkiképzésüket. Beosztásuk szerint mindketten majd a PZH 2000-es önjáró löveg irányzójaként fognak szolgálni. A 20 éves győri Rózsavölgyi Viktortól megtudtuk, hogy hosszú évekig volt élsportoló, nyolc évig evezett. Európai Bajnokságon is részt vett, illetve többszörös magyar bajnok is volt. Az élsport abbahagyása után szeretett volna valami hasonlóan motiváló közösséghez tartozni.

Élsportolóként jelentkezett a dandárhoz

– A csapatközpontúság motivált, hogy jelentkezzem a honvédséghez. Az élsport abbahagyása egy űrt teremtett bennem, amit szerettem volna kitölteni – mondta a közkatona, aki azt is elárulta, hogy az elmúlt tíz hét alatt változott-e az elképzelése a honvédséggel kapcsolatban.

A felesküdött tüzérek most fogják elkezdeni a beosztásuk szerinti szakképzésüket

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

– Amikor jelentkeztem a kampányra, attól tartottam, hogy kevesebb időm lesz a családomra, a szeretteimre. Van egy olyan elképzelés a honvédséggel kapcsolatosan, hogy aki belép, az elveszti a családját időhiány miatt. Nekem nagyon pozitív csalódás volt, hogy ennek az ellenkezőjét tapasztaltam. Én úgy gondolom, hogy itt mindenképpen van idő a családra és kell is rá idő. Mert a család nagy mértékben részt vesz abban, hogy a katonák fent tudják tartani a mentális egészségüket. És ezt a honvédség támogatta szabadidővel és programokkal is – vélekedett Viktor, aki a barátnőjével él együtt, és hamarosan szeretnének majd gyereket is vállalni. Az újonc tüzér azt is elárulta, hogy számára mi jelentette a legnagyobb nehézséget az alapkiképzése során.

A legnehezebb kihívás

– A lövészet és a harcászati foglalkozások voltak számomra a legnehezebb szakmai kihívások. Engem érdekeltek a fegyverek, de nem tudtam korábban rendesen lőni. Számomra nagyon jeles pillanat volt az első éleslövészetem, amit sikeresen teljesítettem – árulta el a katona.

Sokuknak az alaki foglalkozások jelentették a legnagyobb kihívást az alapkiképzés során

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A szintén 20 éves Simon Krisztián egy Vas megyei településről, Hegyhátszentpéterről érkezett a tatai dandárhoz. Korábban faipari technikusként és asztalosként dolgozott. A Kemma.hu-nak elmondta, hogy számára legjobban a fizikai erőnlétének a fejlesztése jelentette a legnagyobb feladatot az alapkiképzés során.

Fizikai erőnlétük is fejlődött

– Mind erőnlétben, mind kitartásban sokat fejlődtem. Gyorsabban és többet tudok például futni, mind eddig valaha. Nagyon büszke vagyok erre az eredményemre – mondta büszkén Krisztián, akinek meglepően nem a harcászati kiképzés okozta a legnagyobb nehézséget.

– A különböző szakasz és rajalakzatok gyakorlása volt nehéz, amit fel kell vennünk a harctéren. A harcászati kiképzés és a lövészet gördülékenyen ment. Bár a feladatok fizikailag nehezek voltak és stresszesek is, a kiképzőink felkészültsége és segítsége minden helyzetben átsegített bennünket – szögezte le a közkatona.