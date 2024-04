Csákberényben a rendőrök megállítottak egy csókakői lakost, és azt mondták neki, hogy mint csókakői, nem használhatja az orondi borutat, mivel az nem a csókakői lakosokért van, hanem a csákberényben nyaralók, illetve az ott élő helyiek közlekedését szolgálja. A járőr az is hozzátette, hogy mivel ez az első alkalom volt, most csak figyelmeztetik a sofőrt a behajtani tilos tábla figyelmen kívül hagyására, de később ezért büntetést is kaphat. Komárom-Esztergom vármegyében is okozott már feszültséget, hogy kik használhatnak bizonyos útszakaszokat.

Az egyik irányból behajtani tilos, a táblának azonba nincs párja: jönni lehet rajta, csak menni nem

Forrás: feol.hu / Palocsai Jenő

Az ügyben a Feol.hu megkereste a rendőrséget, és tőlük azt a választ kapta, hogy az útszakasz forgalmi rendjét nem a rendőrség, hanem a közút kezelője, azaz a csókakői és a csákberényi önkormányzat alakította ki. A rendőrség pedig csak ellenőrzi a korlátozások betartását.

Behajtani tilos, már akinek

A portál alapos volt, ellenőrizte a táblákat, és azt tapasztalták, hogy a csákberényi sportpályánál valóban van egy „behajtani tilos, kivéve célforgalom” tábla, ami a Csákberény felől érkezőket korlátozza. Az ellenkező irányból, vagyis Csókakő felől érkezők azonban csupán egy „útszűkület”, egy „várakozni tilos”, valamint egy 30-as sebességkorlátozó táblával találják szemben magukat, amint elhagyják a Határ utat.

Kis táblahatározó a rendőrségtől A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben (továbbiakban: KRESZ) a járművek forgalmára vonatkozó tilalmi jelzőtáblák közül a „mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtábla azt jelzi, hogy az útra mindkét irányból tilos a behajtás, a „behajtani tilos pedig azt, hogy az egyirányú forgalmú útra ebből az irányból behajtani tilos. A KRESZ 14. § (3) bekezdése szerint a „Kivéve célforgalom” feliratú kiegészítő tábla esetén a behajtási tilalom nem vonatkozik arra a járműre, melynek úti célja a táblával megjelölt úton, vagy övezetben van.

Leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy aki Csákberényből érkezik úgy, hogy az nem minősül célforgalomnak, az büntethető, aki pedig Csókakő irányából tart az orondi szőlőhegy alatt futó útra, legálisan közlekedik ott.

Pedig az orondi borút nem csak azért vonzó a Csákvár, vagy akár Budapest irányból érkezők, áthaladók számára, mert őzcsapatok, szarvasrudlik és ritkán látható muflonok nyújtanak ott csodás látványt, hanem azért is, mert ez a rövidebb út. A sofőrök erre elkerülhetik, hogy vargabetűt leírva Söréden keresztül kelljen kerülniük, ráadásul a sokak szerint használhatatlan 81-es főútra sem kell ráhajtaniuk.

Komárom-Esztergomban is megálljt parancsoltak

Komárom-Esztergom vármegyében is volt már gond a kirándulók miatt. 2021-ben Pilisszentléleken telt be a pohár, mert mindenki biodíszletnek nézte a mondhatni zsákfalut, ami igazából Esztergomhoz tartozik. A televíziós sorozat helyszíneit szerették volna a kirándulók megnézni, vagyis beleszagolni a pajkaszegi életbe. Ez viszont a helyieknek nem tetszett, ugyanis egy-egy forgalmasabb hétvégén alig lehet közlekedni a parkoló autóktól, volt, hogy a kapualjakba is beálltak a népek, de az is előfordult, hogy a menetrend szerinti busz is beragadt a dugóba. „Behajtani tilos” és „megállni tilos” jelzőtáblákkal és fokozott rendőri ellenőrzésekkel igyekeztek megőrizni a nyugalmukat a helyiek.