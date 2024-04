Ugyanezt a műsort viszik Szent Iván éj alkalmából Héregre is. Az interaktív produkcióban már a fellépők a közönséget is bevonják, akik együtt énekelnek a zenekarral. Legközelebb pedig mesés kiegészítést is kap a produkció.

– A programsorozat célja a kisebb falvak közönségének magas minőségű néptánc és népzenei műsoron keresztül bemutatni a hagyományokat, táncokat, zenéket – mondta Emmer Róbert, az Alapítvány Tatabánya Tánckultúrájáért elnöke, a Bányász Táncegyüttes igazgatója, aki a műsort szerkesztette.

A műsorban közreműködik a Bányász Táncegyüttes kísérőzenekara, a Dobroda Gelencsér János vezetésével.

Legközelebb Süttőn láthatják a műsort május 24-én 18 órakor a Közösségi Házban.