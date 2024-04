A Bányászkör Instant Túramozgalom életre hívásával sikerült új lendületet vinni a Dorogi-szénmedence bányász emlékeinek, hagyományainak megőrzésébe. Hartyán Csaba ötletgazda a dorogi Benedek Endre Barlangkutató- és Természetvédelmi Egyesület (BEBTE) égisze alatt létrehozta a Bányászkör instant túrákat. Bár a neve alapján hajlamosak vagyunk úgy vélni, hogy pusztán túraútvonalakról szól a mozgalom, a honlapja eloszlatja a bennünk felmerülő kételyeket. A számtalan feltöltött archív fotó és a rengeteg ismertetőanyag révén átfogó képet kaphatunk a térség több mint két évszázadot felölelő bányászatáról és rögtön úgy érezhetjük, hogy a kirándulás egy helytörténeti sétával, barangolással is felér.

A Bányászkör egyik fontos állomása a Pálinkás-táró, melynek környezetét példás összefogással rendezték.

Fotó: Hartyán Csaba / Forrás: Facebook/Bányászkör Instant Túrák

Nemrégiben a Bányászkör, az Annavölgyi Önkormányzat, Bánhidi József annavölgyi polgármester és egy helyi lokálpatrióta lakos, Novák János összefogott azért, hogy megvalósítsák közös tervüket.

– Régebben példátlan állapotok uralkodtak a Pálinkás-tárónál, rendkívül elhanyagolt volt a helyszín. Korábban már tartottunk szemétszedési akciókat, az elkezdett munka folytatásaként most kellő anyagi és emberi erőforrással bírva rendeztük a környezetet – mondta Hartyán Csaba.

Rendezett környezet várja a Bányászkör teljesítőit

Kiszedték a talajból kiálló drótokat és kábeleket, a felszínt elegyengették, a táró nyitott, 20-30 méteres szakaszát is megtisztították, a terepet rendezték. A volt meddősikló nyomvonalán gyérítették az elburjánzott növényzetet, útkarbantartó metszés is megtörtént. Novák János munkájával lépcső is épült a partfalba, ezáltal a túrázók könnyebben feljuthatnak a meredek domboldalon.

– Egy sárisápi vállalkozó nagyon kedvezményes áron segített munkagéppel, hogy könnyebb legyen a dolgunk. Ezzel támogatta a tereprendezést, melyet ezúton is köszönünk. A Bányászkör instant túrák egyik kisebb távjának, az annavölgyi Pálinkás-táró-körnek a második útellenőrző pontja a Pálinkás-táró, melyet évente több százan keresnek fel. Az összefogásnak köszönhetően a hely szelleméhez méltó módon mutathatjuk meg a természetjáróknak az egykori bányabejáratot – tette hozzá Hartyán Csaba.