Tatabánya 2020-as költségvetése 185 millió forintot biztosított volna a bánhidai körforgalom kialakítására, de aztán az egykori (majd általa szétvert) szivárványkoalíció polgármestere, Szücsné Posztovics Ilona kihúzta ezt a tételt a büdzséből. Azóta sem ő, sem a körzet DK-s képviselője, a város alpolgármestere, Lusztig Péter sem tett semmi azért, hogy mégis biztonságosabb legyen a kereszteződés. Ez derült ki Gál Csaba fideszes polgármesterjelölt friss videóbejegyzéséből.

Bánhidai körforgalom: a balos városvezetésnek nem volt fontos, de Gál Csabának az. A 2020-as büdzsét a kezében tartva mutatja: egyszer már megvolt rá a pénz

Gál Csaba ígéretet tett rá, hogy polgármesterként gondoskodni fog a körforgó megépítéséről. A kereszteződés több szempontból sem szerencsés egyébként. Egyrészt, a magasabb rangú út íves, másrészt a Károlyi Mihály út felől egy balra vezető kanyarodósáv is van benne, amin (és a jobbra, az Árpád útra sima továbbhaladást biztosító főbb ágon) egy zera is áthalad. A másik két, alacsonyabb rangú útról pedig elsőbbséget kell adni. Így sokszor azokból az utcákból kikanyarodni is nagyon nehéz.

Kitért a bánhida másik részén lévő kereszteződés problémájára itt. A veszélyes csomópontban tavaly halálos baleset is történt, egy idős asszonyt gázolt halálra egy kamion. Ahogy a Fidesz-KDNP jelöltje, frakcióvezetője fogalmazott, a szakértők szerint a szűk hely és a szintkülönbség miatt ott ugyan körforgalom nem alakítható ki, de szerinte kanyarodósávokkal az a kereszteződés is biztonságosabb lehetne.

Nem csak a bánhidai körforgalomra lenne szükség

A két szakasz egyébként olvasóink szerint sem túl biztonságos. A közelmúltban azt kérdeztük olvasóinktól, hogy ők melyik kereszteződéseket építenék át Komárom-Esztergom vármegyében körforgóvá. Több mint két tucat válasz érkezett, ezek közül kilenc tatabányai helyszínt jelöltek meg, ahogy az térképünkön is látszik.

Bekerült a listába például a a kenyérgyári kereszteződés azz ipari park „bejáratánál”. Itt a műszakváltások idején alakulnak ki dugók, illetve nem egyszer balesetek is történnek. Veszélyesnek ítélték a templom melletti kereszteződést is, és a valamint a Károlyi út – Árpád út – Mészáros utca – Vágóhídi utcai kereszteződést is, amelynek átépítésére, mint az most Gál Csaba beszámolójából kiderült, egyszer már terveztek be pénzt a vármegyeszékhelyen, mégsem lett belőle semmi.