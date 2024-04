Hónapok teltek el, mégsem történt semmi Tatabányán, az óvárosi árkádok alatt. Ahogy arról mi is beszámoltunk, a mennyezet hullani, omlani kezdett itt. A helyzet annak elelnére változatlan, hogy februárban Gál Csabának, a Fidesz-KDNP frakcióvezetőjének, és a körzet képviselőjének javaslatára a közgyűlés megszavazta rá a forrásokat.

Az árkádok mennyezetével továbbra sem történt semmi

Fotó: Z.M. / Forrás: 24 Óra

Sajnos az elmúlt másfél hónap kevésnek bizonyult arra, hogy bármi történjen. A vakolat ugyanolyan állapotban van, de a szalag, amelyet Gál Csaba kihelyezett, eltűnt. A Városunk, Tatabánya Facebook-oldal szerint az önkormányzat a lakókkal egyeztet. Sajnos nem az egyetlen romos terület a városban. A közelmúltban számoltunk be arról, hogy Újvárosban, szintén egy árkádsor van ramaty állapotban. Ott konkrétan egy bezárt üzletbe is be lehetett sétálni a betört kirakaton át.

Gál Csaba, aki a közelmúltban megkapta a bizalmat a polgári oldaltól, hogy a polgármesterjelöltjük legyen a júniusi választáson, már jelezte: a következő ciklusban a mostani balliberális városvezetéssel ellentétben kiemelten foglalkoznának az alapvető önkormányzati feladatok megfelelő ellátásával, és a céljuk egy élhető, modern Tatabánya építése.