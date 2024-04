Az országgyűlés április 9-i ülésén, a napirend előtti felszólalások között került szóba, hogy a közelmúltban több dolgozó is fejfájásra panaszkodott a komáromi SK On Hungary üzemében. A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Komáromi Rendőrkapitányság még aznap kiszállt a helyszínre és mobillaboros méréseket végzett akkugyár telephelyén, az eredmények pedig egyértelműen kimutatták: határérték feletti veszélyes anyag nem volt kimutatható. Az SK On közölte, hogy a laboreredménytől függetlenül belső vizsgálatot rendeltek el a probléma azonosítására, illetve a megelőzéséért is további intézkedéseket tesznek.

A komáromi akkugyárban történt eset kapcsán Koncz Zsófia államtitkár kiemelte: a legszigorúbb előírásoknak kell megfelelniük a cégeknek

Forrás: SK On Hungary/Facebook

Most a parlamentben Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára válaszolt a „valódi zöld átállást” szorgalmazó, párbeszédes Szabó Rebekának, aki a komáromi eset kapcsán beszélt ismét az akkugyárakról. Az államtitkár is felidézte, hogy az arra hivatott szervek a helyszínre mentek, hogy a cég belső vizsgálatot is indít, és a mobillaboros mérésekre is kitért.