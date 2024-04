Ez az akció alapvetően jó kezdeményezés, hiszen a lakosság nap mint tapasztalja, hol okoz valóban problémát a gyorshajtás. Így olyan gócpontok kerülnek a rendőrség látóterébe, amelyről esetleg nem is tudták, hogy problémás helyszín. Kérdés azonban az, hogy ettől az akcióktól csökken-e a gyorshajtók száma. Aki ugyanis notóriusan gyorsabban megy a megengedettnél, az talán ezen a napon kicsit lassít, de holnap újra átlépi majd a sebességhatárt.

Speedmarathon akció várta az autósokat

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Ráadásként a közlekedési kultúránkban nem csupán a gyorshajtással van probléma. Napi rendszerességgel látok olyan gyalogosokat, aki előtt négy-öt autó is átmegy a zebrán, mielőtt valaki megáll nekik. Az őt megelőző sofőrök többsége a megengedett ötvennel közlekedik, mégsem érzi fontosnak betartani elsőbbségadási kötelezettségét. Én magam többször jártam már úgy, hogy hiába sétáltam már az átkelőn, az autósok teljes lelki nyugalommal haladtak el előttem, vagy mögöttem, el sem tűnődve rajta, hogy a fékre kellene lépni. Akadt olyan is, hogy ennek rendőrök is szemtanúi voltak, de nem foglalkoztak az esettel. A rendőrség figyelemfelkeltő akciói hasznosak lehetnek, ám fontos lenne más napokon is betartatni a szabályokat.