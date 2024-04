Esztergom tovább zöldül

Steindl Balázs felidézte, hogy az elmúlt években több mint 800 millió forintos projekt keretében megvalósult a Dobó Katalin Gimnázium energetikailag korszerűsítése, de a Kőrösy László Középiskolai Kollégium, a Féja Géza Közösségi Ház és négy óvoda is az energiahatékonyság jegyében újult meg. A megújuló energiaforrások használata az új piacnál, a Suzuki Arénánál és az inkubátorháznál is kiemelten fontos. Elhangzott, hogy az önkormányzat tavaly elkészítette Esztergom napenergia térképét, de szó volt a közvilágítási rendszer fejlesztéséről, a faültetésekről is. Végül a helyi járatok díjszabás-változásáról is beszélt, reményeik szerint a kedvező döntés nyomán még többen fognak a városban tömegközlekedéssel utazni.