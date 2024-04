A XV-ös akna közelében indították el az „A” aknát, amely 1955-ben lépett be a termelésbe. Sok képpel érkezett ezúttal is Dallos István. A fotók az aknáról szólnak, s több olyan fotó is szerepel a listán, amelyek a föld alatti tevékenységet mutatják be. Látható a mosoda is, az aknaszállító, vágathajtó gépek. AZ akna a nyolcvanas évekig termelt.