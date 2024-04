Már pénteken megkezdődtek a programok, a legrangosabb városi elismerések átadásával. Jó kezdeményezésnek tartom az észak-komáromiak részéről, hogy a városépítő Alapy Gáspárnak posztumusz Pro Urbe díjat adományoztak. Alapy olyan polgármester volt, akiről nem lehet eleget beszélni. Nehéz történelmi időkben is az elvek embere maradt, aki mert szót emelni az igazságtalanság ellen, még akkor is, ha ez a vesztét okozta.

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24Óra

A Komáromi Napokban az a jó, hogy tele van felemelő és könnyed, vidám pillanatokkal is. A díjazottak együtt örülhetnek sikerüknek, de mindig szó esik olyanokról is, akik bár sokat tettek a városért, már csak posztumusz elismerést kaphatnak, például az előző komáromi polgármester, Zatykó János. Ez a program tele van emlékezéssel, a régi, történelmi időkig visszamenőleg, hiszen a program kezdetének ideje is a császári seregeket legyőző honvédek sikerét idézi. Eközben a jelenről is szól, a hagyománynak megfelelően ugyanis a megnyitón több száz gyermek ugrándozott lufikért kapkodva a városháza előtt, miközben a város fúvószenekarának fiataljai közösen muzsikáltak előbb a Szabadság téren, majd a Jókai ligetben.

A komáromiakra jó beszélgetések, könnyed szórakozás vár a következő napokban. Az itt élők pedig minden további nélkül oda-vissza sétálhatnak az Erzsébet hídon, ami nem is olyan régen még nem volt alapvetés...