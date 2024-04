A tata.hu számolt be arról, hogy nemrég a tatai városházán tartotta soros ülését a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács. Mint írták: a helyszínen Michl József, a Társulási Tanács elnöke elmondta, hogy az ülés 3 napirendje közül kettő személyi kérdés volt.

– Mind a Szociális Alapellátó Intézmény, mind pedig a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona intézményvezetői posztjára pályázatot írtunk ki, mivel a vezetői mandátumok hamarosan lejárnak. A feladatellátásra a jelenlegi vezetők pályáztak, így ők irányítják a következő években is a kistérségi fenntartású intézményeket – mondta a polgármester, aki meg is köszönte a vezetők munkáját.

A találkozón többek között a fogászati ellátásról is döntöttek

Fotó: Tata.hu



– Hálás köszönet a Szociális Alapellátó Intézmény vezetőjének Németh- Zwickl Nikolettának, és az idősotthonunk igazgatójának, Turza Károlynak, sok erőt és kitartást kívánunk nekik ahhoz, hogy a következő időszakban tovább végezhessék a nehéz helyzetben lévők segítését, támogatását – tette hozzá.

Az ülésen a fogászati ügyeleti feladatok ellátásáról is szavaztak a kistérségi polgármesterek, a jövőben továbbra is a tatabányai fogászati ügyelethez csatlakozik a kistérség.