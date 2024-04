Urbex Gyula, a Szellemvárosok című blog készítője elhagyatott, funkció nélkül álló és pusztulásra ítélt helyeket és épületeket keres fel. Így nem maradhatott ki a tatabányai régi buszvégállomás sem. Három évvel ezelőtt látogatott el az ikonikus helyszínre, amely azóta is egyre rosszabb állapotban van. A buszpályaudvar 2007-ben költözött a Vértes Centerhez. A korábbi, elhagyatott épületben Urbex Gyula videót is készített, amelyből kiderül többek között az is, hogy a táblák Ikarus indexlámpákból vannak. Az egy ideje már 100 százalékban önkormányzati tulajdonú végállomást igencsak megette az idő vasfoga.

Régi buszvégállomás Tatabányán

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Hamarosan új funkciót kap a régi buszvégállomás

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, hamarosan lebontják a régi buszpályaudvart. Amíg megtalálják a végleges funkcióját, addig parkot és parkolót alakítanak majd ki.

Fotós kollégánk, Flajsz Péter a helyszínen járt, hogy még megörökítse a bontás előtt álló végállomást.