Finomságok 20 perce

8 tuti köret tavaszra, ha már unod a krumplit és a rizst (fotóval)

Rizsből és krumpliból sokféle köret készíthető, ám akárhogy variáljuk, egy idő után bizony picit unalmasnak tűnik minden. Ilyenkor tavasszal egyébként is vágyunk a könnyedebb köretekre, elsősorban salátákra, így válogatásunkban ilyen recept is helyet kapott, de persze gondoltunk azokra is, akik valamivel tartalmasabb köretre vágynak.

Kemma.hu Kemma.hu

Hajlamosak vagyunk csak a megszokott ételeket, így köreteket készíteni, pedig néha nem árt egy kis újítás. Próbáld ki a mindmegette.hu ajánlásával ezeket a köreteket húsok mellé, de ha úgy érzed, önmagukban fogyasztva is tökéletes választás bármelyik. Tabulé, azaz petrezselymes bulgursaláta

Forrás: mindmegette.hu Tavaszi zöldségragu spárgával és retekkel

Forrás: mindmegette.hu Grillezett zöldségek

Forrás: mindmegette.hu Tzatziki retekből

Forrás: mindmegette.hu Puliszka

Forrás: mindmegette.hu Aszalt paradicsomos zöldsaláta

Forrás: mindmegette.hu Sült kelbimbó

Forrás: mindmegette.hu Parmezános gombaköret

Forrás: mindmegette.hu A teljes receptekért és további ötletekért kattintsatok a linkre.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!