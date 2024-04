Kapcsolat

Boda Zoltán elmondta, hogy a Táti Önkéntes Tűzoltó Egyesület jó kapcsolatot ápol a város önkormányzatával, Turi Lajos polgármester is támogatja őket céljaik elérésében. A környékbeli önkéntes tűzoltóságokkal is igyekeznek minél szorosabb viszonyt kialakítani. Dolgoznak a támogatók, szponzorok felkutatásán is, hiszen a működési feltételek megteremtéséhez, illetve a jármű- és eszközbeszerzéshez is szükség van anyagi forrásokra, emellett kiaknáznák a pályázati lehetőségeket is. Az elnök azt is elárulta, hogy Tátnak kiemelt szerepe van a katasztrófavédelem életében, hiszen a környék hivatásos tűzoltóságát és katasztrófavédelmi őrseit is „szépen ellátta” a település tűzoltókkal és vezetőkkel egyaránt. Sőt Erdélyi Krisztián tűzoltó vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának műveleti főigazgató-helyettese is kötődik Táthoz. Az elnök bízik benne, hogy erőfeszítéseiket siker koronázza és hogy a jövőre fontos évfordulót ünneplő szervezetük mihamarabb szerepet tud vállalni a város közösségi életében is.