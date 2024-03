Flashmob, azaz villámcsődület volt tegnap délben a Vértes Agorája előtt. A Wunderbar Fesztivál, amihez csatlakoztak, egy országos rendezvénysorozat.

Wunderbar Fesztiválhoz kapcsolódott a Flashmob, azaz a villámcsődület

Fotó: Flajsz Peter

A Vértes Agorája előtt sokan álltak meg és tapsoltak a csapatoknak. Mint kiderült, két oktatási intézmény döntött úgy, hogy csatlakozik a Wunderbar Fesztivál országos rendezvénysorozathoz, és hirdeti az idei mottót, hogy a német nyelv összeköt. Csaknem ötven diák táncolt a téren, miután online oktatáson és közös gyakorlaton is részt vettek.

A TSZC Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola (KERI), valamint a TSZC Kossuth Lajos Gazdasági és Humán Technikum (Közgáz) tanulói táncoltak Luca Hänni Say Hi című számára. Köztük Doktor Gabrilla igazgató, Varga Imréné igazgatóhelyettes, Müllerné Liczki Melinda szakmai igazgatóhelyettes, Milosits Éva és Rimai Csilla szakmai tanárok. A Közgázból Kirschner Viola pedagógus is részt vett a megmozduláson, ő volt az ötletgazda. A közös projekt nemcsak a közös táncban nyilvánult meg, közös nyelvórák is lesznek, április 8-án és 10-én.

Csaknem ötven diák táncolt a téren

Fotó: Flajsz Peter

Wunderbar Fesztivál: mi az?

A Wunderbar Fesztivál célja, hogy még több embert ösztönözzön a német nyelv tanulására hazánkban. A rendezvény Németország, Ausztria és Svájc nagykövetségeinek és kultúraközvetítő szervezeteinek a kezdeményezése.