Hétfőn kora este, nem sokkal 18 óra előtt történt a szörnyű vonatgázolás a tatabányai vasútállomáson. A rendőrség még aznap este a helyszínen megállapította, hogy a Tűztorony IC Sopron−Budapest között közlekedő vonatról, eddig ismeretlen okok miatt, indulását követően próbált meg leszállni a 66 éves férfi, aki a vonat alá esett. Azonban az még nem tisztázott, hogy ki a felelős a balesetért.

A MÁV és a GYSEV a hatóságokkal közösen vizsgálja a vonatgázolás okát

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

A Kemma.hu is beszámolt a szörnyű tragédiáról. A közösségi oldalunkon többen is arra keresték a választ, hogy egy mozgó szerelvényen egyáltalán hogyan tudta kinyitni az ajtót a férfi. A régi IC-ken egy zöld és egy piros gombbal lehetett nyitni és zárni az ajtókat. A központi zár a vonat indulása után pedig lezárta automatikusan az összes ajtót. Azonban az elmúlt években több olyan InterCity is közlekedik, amelyekhez olyan vagonokat csatoltak, amelyeken régebbi, kilinccsel nyitható, nem központilag vezérelt ajtók találhatóak. A szemtanúk elmondása szerint a tragédia is egy ilyen vagonról történő leszállás során történhetett.

A vonatgázolás felelősét keresik

A MÁV Zrt.-től megtudtuk, hogy a baleset körülményeit a hatóságokkal közösen vizsgálja a GYSEV Zrt. és a MÁV Zrt. Ugyanis az előbbi társaságé volt a szerelvény, amiről leszállt a férfi, a vasútállomás pedig a MÁV tulajdonában van. Információink szerint többek között a vizsgálat során arra is keresik a választ, hogy még az indulás előtt nyitotta ki a férfi az ajtót és a leszállás közben indult el a vonat. Vagy már gurult a szerelvény, amikor az ajtót kinyitotta. Egyébként a vasúttársaság szabálya szerint tilos mozgó szerelvényről le és felszállni. Ezért a vonatról szabálytalanul leszálló utassal szemben a Tatabányai Rendőrkapitányság szabálysértési eljárást indított.