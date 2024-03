A 2024-es víz világnapja mottója: Víz a békéért. Ahogy az a vizvilagnap.hu-n is olvasható, a víz nem csak egy kihasználandó erőforrás, hanem emberi jog, amihez mindenkinek joga van, minden körülmények között. A világnap apropóján összegyűjöttük az elmúlt bő másfél évtizedből számos fotónkat, amelyeken Komárom-Esztergom vármegyei vizei láthatóak. A Duna mellett az Által-ér és több tó is helyet kapott válogatásunkban, de a 2006-os árvíz jellegzetes fotóit is elhoztuk olvasóinknak. Valamint egy videót, amelyen az látható, hogy tör utat magának a vízfelszín alatt a forrás. Ez a felvétel Tatán, a Grófi-tó mélyén készült.

A víz nemcsak naplementekor mutatja meg ezer arcát és színét. A víz világnapja a fontosságára hívja fel a figyelmet

Forrás: Kemma.hu

A világnap honlapján emlékeztettek arra is, hogy a víz békét teremthet, de olykor konfliktusok forrása is lehet, ha például kevés vagy szennyezett, ha az embernek küzdenie kell a hozzáférésért. Éppen ezért törekedni kell az együttműködésre a víz igazságosabb elosztásért, hozzájárulva ezzel a béke megteremtéséhez.

A víz világnapja fontos üzenetet hordoz

Azt is felidézték, hogy a közösségek és országok közötti együttműködést teremtheti meg a víz igazságos elosztása. Ezt a célt szolgálják az ENSZ nemzetközi szintű egyezményei és a helyi szintű intézkedések. Kiemelték:

a víz világnapján mindannyiunknak össze kell fogni a vízért, ezzel is segítve a béke megteremtését – lefektetve egy virágzóbb holnap alapjait.

A honlapon arra is kitértek, hogy egészségügy, az emberek jóléte, az élelmiszeripar, az energetikai rendszerek, a gazdasági tevékenységek, valamint a környezet megóvása csak egy jól működő, és méltányosan irányított vízforgalmon alapulhat. Lássuk hát, mire is érdemes többek között vigyázni szűkebb hazánkban: