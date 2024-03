Árokba borult egy autó Kesztölc és Esztergom között a 117-es főúton március 29-én, pénteken este. Ahogyan arról a Kemma.hu is beszámolt, vadgázolás miatt történt a baleset, amiben egy személy életét vesztette. A Tények.hu most a szörnyű részletekről is beszámolt. A katasztrófavédelem szóvivőjétől megtudták, hogy az autóban ketten utaztak, amikor váratlanul, a sofőrnek balról kiugrott eléjük egy szarvas, amit a kocsi elgázolt. A több mint kétszáz kilós állat a kocsi elejének ütközött, az ütközéstől a levegőbe repült, majd a kocsi tetejébe csapódott, és az autó jobb oldalára zuhant. A vad beszakította az autó szélvédőjét, ezzel agyonnyomva az anyósülésen utazó áldozatot.

A vadgázolás során egy 39 éves, kétgyermekes édesanya halt meg, a sofőr gerincsérülést szenvedett

A balesethez kiérkező tűzoltók áramtalanították a járművet, valamint a baleset sérültjét és áldozatát feszítő-vágó berendezés segítségével kiemelték a roncsból. Az utas egy 39 éves nő volt, akit az odacsapódó hatalmas állat agyonnyomott. Az asszony szörnyethalt, míg az autót vezető középkorú férfi túlélte a balesetet. A férfi súlyos gerincsérülést szenvedett, ellátást követően stabil állapotban szállították a kórház sürgősségi osztályára. A Tények riportja szerint elkerülhetetlen volt a baleset.

Most az is kiderült, hogy az áldozat egy kétgyermekes édesanya volt, aki egyedül nevelte lányait. A nő párjával utazott az autóban, akivel nem régóta voltak együtt. Ő jelenleg is kórházban van súlyos gerincsérüléssel. A nő Leányváron élt, a nagyszülők teljesen összetörtek. A balesetben a szarvas elpusztult, a helyi vadásztársaság vitte el a helyszínről.