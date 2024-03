Egy-egy közösség, vagy lakóingatlan néha mégis segítséget kér. A szakember szerint ilyenkor különböző kiegészítő módszerekkel lehet valamilyen célt elérni. Ilyen például, hogy lepermetezik a ház falát, amelynek a felületén megülnek. A szer hatására egy idő után elhullanak. Szakemberek lakossági szinten ennél tovább nem nagyon szoktak elmenni a repülő rovarok elpusztításában.

– Lehetőségként a háztartásokban használatos spray-ket, vagy a légyragasztókat, irtószermentes csapdákat érdemes használni. Lassú eredményt hoz, de jelenleg ezek a leghatékonyabb eszközök.

A legyek betegségek hordozói is A legyek nagyon sok komoly betegséget képesek terjeszteni. Az internetet böngészve könnyen rábukkanhatunk, hogy már a nyálukkal hordozzák a betegséget, hiszen fellelhető benne a korábbi étkük, így például rohadt hús vagy széklet. A lábukról és a szárnyukról is kerülhetnek baktériumok az ételbe. Ennek az az oka, hogy minden szagos dologra rárepülnek, a legtöbb baktérium pedig megtelepszik a testükön. Így tehát minden érintkezéssel mikroorganizmusokat hagynak hátra, bizony akkor is, ha a rántott húsra szállnak. Több mint 60 betegséget hordoznak, hiszen kórokozókban gazdag helyeken mászkálnak. S hogy milyen betegségekre számíthatunk, ha rárepül az ételünkre, s később azt megesszük? Földrészenként is változik, de okozhatnak hasmenést, kolerát, vérhast, akár leprát is.

A légyinvázión túl

Barlangi Gergőt a hangyákról is faggattuk. Különböző fajtájuk már most nehezíti a mindennapjainkat. Vannak a lakásokban, és a kertekben is előforduló fajtái.

– A hangyák ellen is többféle módon tudunk fellépni. Itt nem elég a permetezés, sokszor a porozás, és a mérgezett csalétkek kihelyezése vezet eredményre. Hangyákat és csótányokat is hasonló módon lehet irtani.

Leginkább házi és fáraó hangyával találkozhatunk. A fekete és gyepi pedig a kertből megy be a házba. Nagy gond a faodvasító lóhangya, amely jelentős kért okoz a fában: járatokat készít bele. Mindenre veszélyes, amiben faanyag van.

– Ezeket permetezéssel és porozással lehet irtani. Tartós méregmezőt hozunk létre és a vonulási útvonalukat permetezzük.

A szakember a darazsakról is ejtett néhány szót. A királynők átteleltek, s most új családot alapítanak. Ezt megelőzendő érdemes hívni szakembert, hogy kiirtsa a fészket. Ahogy melegszik az idő, egyre agresszívebbek lesznek, ezért fontos, hogy szakember távolítsa el a fészküket, különben előfordulhat, hogy támadnak, szúrnak. Ugyanakkor az idő előrehaladtával a fészek nagysága is nő, és emelkedik a benne élő egyedek száma.