Három hete tart az alapkiképzés a tatai újonc tüzérek részére az MH. Klapka György 1. Páncélosdandárban, már egyre több a gyakorlati oktatásuk is. Egy ilyet lesett meg a Kemma.hu stábja, ahol igazán megizzasztották a csapatot. Vagyis az újoncok felét, ugyanis az első századnak tartottak vegyvédelmi oktatást, amit az MH Sodró László 102. Vegyiharc Ezred kiképzői tartottak.

Gázálarcban fekvőtámaszozni még a könnyebbik feladat volt az újonc tüzérek kiképzésén

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A reggel a gyakorlati képzéssel kezdődött, ahol megtanulták hogyan kell felhúzni a gázálarcot, és a vegyvédelmi ruhát. Mint megtudtuk a speciális öltözék aktív szénnel van átitatva, ami megköt minden szennyeződést. A vizet is. Vagyis, ha valaki véletlenül leönti magát, akkor a folyadékot is megköti. Közben az újoncok a gázálarc felvételét gyakorolták. Mint kiderült nem is olyan egyszerű. Lélegezni pedig még nehezebb benne. Ezt követően gázálarcban kellett fekvőtámaszt nyomnia a csapatnak, akik hősiessen állták a megterhelő feladatot is. Majd gázálarc le, védőruha fel. Először a nadrágba kellett belebújni, kivételesen a gyakorlóruhára kellett felhúzni a speciális öltözetet. Majd jött a zubbony, amit erős tépőzár és zipzár zárt. A fejükre egy szoros kapucni, a bakancsra csizma, kézre pedig két kesztyű is került.

Teljes vegyifelszerelésben és gázálarcban kellett futniuk

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Az újonc tüzérek már igazi bajtársként dolgoznak

Az újoncok tűzpárokban állva ellenőriztek egymás felszerelését. Hiszen egy apró kis hézag is az életükbe kerülhet egy vegyitámadás idején. A kellemes tavaszias napsütés egyre kényelmetlenebbé vált a szorosan záró ruhában, a gázálarc felvétele pedig nem fokozta az újoncok komfortérzetét. Azonban még hátra volt az igazi erőpróba. A vegyvédelmi felszerelésben, gázálarcban kellett guggolnia, majd futnia az első századnak. Pihenésként pedig kibújhattak a ruhából, amit sokan megkönnyebbült sóhajjal vettek le magukról.