A szerda testületi ülésen többek között arról is döntöttek a képviselők, hogy Tata újhegyi városrészén újabb lakópark épülhessen. Pontosabban, hogy a város értékesíthesse a Benczúr Gyula utcában, vagyis az 5. dűlőben lévő mintegy 8 ezer négyzetméteres ingatlanát, ahol a felosztás után, a 800 négyzetméteres telkeken 2-2 családnak megfelelő ikerházak épülhessenek. Így a teljes területen összesen 20 család találhat majd új otthonra.

A Nádas utcában lévő bölcsőde mögé épülhet meg az új lakópark

Forrás: Tata.hu

A városrész egyébként egyre kedveltebb az új otthont keresők között. A most meghirdetett telekkel szemben már több önkormányzati bérlakás is épült. A városrészben az önkormányzat az elmúlt időszakban jelentős fejlesztéseket hajtott végre, a Nádas utca egy szakaszán a szennyvízelvezetés kiépült, valamint az utca egy része szilárd burkolatot kapott. Illetve a Benczúr Gyula utca egy szakaszán a víz és szennyvíz közművesítés is megtörtént. Ráadásul még vonzóbá teheti a családok számára a környéket, hogy a Nádas utcában nemrég megnyílt, modern bölcsőde mögötti területen épülhet meg az új lakópark.

A 8 ezer négyzetméteres üres telek környéke az elmúlt években sokat fejlődött

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

A lakópark húsz családnak adhat otthon

Michl József, Tata polgármestere a testületi ülés után a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a valamikori lőtér környezetéről van szó, ahol az önkormányzatnak még vannak saját tulajdonú ingatlanjai.

− Az önkormányzat 13 500 forint/négyzetméter áron pályázatot írt ki a területnek a megvásárlására, ahol mintegy húsz lakást lehet építeni. Ez úgy jön ki, hogy a szabályozási tervünk szerint a legkisebb telekegység, amit ki lehet alakítani 800 négyzetméter, ahova két házat lehet építeni, vagyis az egész területre összesen húsz házat. Ezzel biztosítva húsz újabb családnak az otthonhoz jutást – magyarázta a polgármester, aki hozzátette, hogy a telket csak egyben lehet megvásárolni.

− Nagyon sokan érdeklődnek új, eladó lakhatási lehetőségek iránt. Szeretnénk tesztelni a tatai vállalkozókat, hogy lesz-e olyan, akinek tetszik a javaslat és pénze is van, hogy megvásárolja az ingatlant. Az elképzelés szerint városmegállapodást kötünk vele az ottani közművek és az út megépítésére, amivel egy szép, új lakóhely alakulhat ki Tatán – tette hozzá a városvezető.